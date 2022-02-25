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Военный эксперт озвучил предположительную дату окончания спецоперации на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:52
ФАН-ТВ
Военный эксперт озвучил предположительную дату окончания спецоперации на Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин подвел итоги первых дней спецоперации на Украине и сделал предположение о дате возможного ее завершения.

Дандыкин отметил, что самые боеспособные части Вооруженных сил Украины находится на Донбассе. Ядро составляют нацбаты, бригада морской пехоты, а также десантно-штурмовые части и другие.

«Здесь украинские части и соединения оказывают наиболее ожесточенное сопротивление. До сих пор, к сожалению, обстреливается Донецк, упала ракета «Точка-У» на город, но я думаю, что в ближайшее время, завтра-послезавтра вопрос на этом участке фронта будет кардинально решен», — уверен эксперт.

По словам Василия Дандыкина, объявленная 24 февраля спецоперация стала вынужденным шагом для России.

«Эта спецоперация по демилитаризации Украины, по денацификации, потому что по сути дела наш «сосед» — самое русофобское государство, государство-агрессор, построенное на нацистской бендеровской идеологии», — отметил военный специалист.

Дандыкин добавил, что первые два дня операции показали способность российской армии вместе с формированиями и корпусами Народной милиции ДНР и ЛНР выполнять любые боевые задачи.

«Я думаю, что в начале марта военная фаза операции будет завершена», — добавил эксперт.

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