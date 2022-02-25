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Продуктовые наборы, закрытые магазины и пробки на выезд: чем живет Киев сегодня
Общество
Продуктовые наборы, закрытые магазины и пробки на выезд: чем живет Киев сегодня
Федеральное агентство новостей  / 

Находящаяся в Киеве украинка Елена рассказала ФАН, чем сегодня живет город, как обстоит ситуация с продуктами в магазинах, банках и в целом в столице страны.

«Я нахожусь на выезде из Киева, на Теремках. Здесь со вчерашнего дня огромная пробка, люди часами пытаются выехать из города, но не у всех получается, конечно. Уехать из Киева мне не удалось, и я уже второй день живу в метро, потому что тут в принципе довольно безопасно. Большинство магазинов закрыто. Повезло, что удалось кофе в ларьке купить», — рассказывает девушка.

С продуктовыми магазинами пока не все так просто — во многих нельзя расплатиться картой, требуют только наличные. Есть информация, что в некоторых супермаркетах АТБ выдают пакеты только под заказ, который надо оформить заранее. Деньги во многих банкоматах отсутствуют, большинство обменников закрыты.

Подобная ситуация наблюдается и в других городах Украины. К примеру, в Люботине под Харьковом люди обсуждают, где сегодня можно купить крупы и в каких магазинах есть в продаже мясо или хлеб.

«В АТБ, говорят, круп нет», — пишет Наташа Ширяева в местной группе.

«В АТБ вроде были какие-то макароны, круп уже не видели — часа полтора тому назад. Возможно, что-то на складе осталось», — указал Vitalii Zymukha.

«Только [пришел] с АТБ: макароны дорогие есть, крупы тоже кое-какие лежат на полках», — поделился Олег Макаренко.

«Нет нигде ничего. Мы вчера немного успели взять», — отметил Денис Гладырь.

«В «Посаде» не дали рассчитаться через терминал, требовали наличку. Я так думаю, их за такое надо наказывать! По всему Люботину не работают банкоматы и банк закрыт», — пожаловалась Яночка Давыдова.

Ранее жители Крыма объяснили, почему они поддерживают проведение операции РФ на Украине.

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