Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:30
19:28
Происшествия
Спасатели потушили горящий в гараже мусор на Васильевском острове
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
19:17
Происшествия
Двух медработников осудят за подделку справок о вакцинации от COVID-19 под Владимиром
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Торговая сеть DNS попала в поле зрения ФАС из-за резкого скачка цен

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:42
Экономика
Торговая сеть DNS попала в поле зрения ФАС из-за резкого скачка цен
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 25 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения ретейлером DNS цен на бытовую технику и электронику.

Гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале анонсировал подорожание продукции на 30%. Он не исключил возможности, что стоимость продукции еще раз пойдет вверх. Однако ФАС уже направила компании запрос, а также выдала ее должностному лицу предупреждение о недопустимости действий, которые нарушают закон о защите конкуренции.

Ведомство в случае обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций может принять меры антимонопольного регулирования. Целью является пресечение всех недобросовестных практик.

Между тем федеральный эксперт, адвокат Дмитрий Земсков в комментарии изданию «ФедералПресс» объяснил, что госрегулированию цены на цифровую и бытовую технику не подлежат. Они формируются продавцами самостоятельно.

ФАС ранее возбудил дело против сотового оператора МТС. По ее данным, стоимость тарифов резко поднялась более чем для 28 млн абонентов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Торговая сеть DNS попала в поле зрения ФАС из-за резкого скачка цен
электроника фас рост цен бытовая техника dns
Комментировать