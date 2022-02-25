Торговая сеть DNS попала в поле зрения ФАС из-за резкого скачка цен

Москва, 25 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения ретейлером DNS цен на бытовую технику и электронику.

Гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале анонсировал подорожание продукции на 30%. Он не исключил возможности, что стоимость продукции еще раз пойдет вверх. Однако ФАС уже направила компании запрос, а также выдала ее должностному лицу предупреждение о недопустимости действий, которые нарушают закон о защите конкуренции.

Ведомство в случае обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций может принять меры антимонопольного регулирования. Целью является пресечение всех недобросовестных практик.

Между тем федеральный эксперт, адвокат Дмитрий Земсков в комментарии изданию «ФедералПресс» объяснил, что госрегулированию цены на цифровую и бытовую технику не подлежат. Они формируются продавцами самостоятельно.

ФАС ранее возбудил дело против сотового оператора МТС. По ее данным, стоимость тарифов резко поднялась более чем для 28 млн абонентов.