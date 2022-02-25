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Власти Херсонской области заявили о потере контроля над переправой через Днепр

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:44
Армия
Власти Херсонской области заявили о потере контроля над переправой через Днепр
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl

, 25 февраля. Администрация Херсонской области сообщила, что больше не контролирует переправу к городу Херсон через Днепр. Ранее СМИ сообщили о переходе районного центра под контроль ВС РФ.

В пятницу вечером администрация Херсонской области заявила о потере контроля над переправой к Херсону. По данным областной администрации, там открыто обсуждается, что значительная часть области контролируется российскими войсками.

Сутками ранее местные СМИ передали, что контроль над Геническим районом и самим районным центром полностью утрачен. В городе отмечают отдельные звуки выстрелов.

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украина россия херсон днепр
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