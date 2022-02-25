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«Они ставят под удар свой народ»: сенатор Климов осудил действия киевских властей
Политика
«Они ставят под удар свой народ»: сенатор Климов осудил действия киевских властей
Федеральное агентство новостей  / 

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов уверен, что власти Украины заняты только тем, что обвиняют Россию в своих неудачах. Об их отношении к простым жителям страны политик рассказал в беседе с ФАН.

«Они ставят под удар свой народ, своих граждан. По приказу из Вашингтона разорвали в клочья украинскую экономику, находятся под прямым зарубежным управлением и пытаются все свои проблемы спихнуть на Россию», — поделился своим мнением Андрей Климов.

«Они ставят под удар свой народ»: Климов об украинской власти
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Подобные обвинения во всех бедах Украины до Владимира Зеленского звучали от экс-президента страны Петра Порошенко. Сейчас же задача России, по словам политика, — оградить украинский народ от этих «авантюристов». Причем благодаря решениям российского лидера сохраняется мир и в Восточной Европе.

«Это же надо было додуматься угрожать России созданием ядерного оружия против России! Куда дальше? Они еще собирались устроить в Чернобыле гигантский террористический акт. Какие-то смелые украинские хлопцы должны были его сделать», — резюмировал свою позицию Андрей Климов.

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал ФАН, что Владимира Зеленского открыто не поддержали даже политики из его же окружения. На передовую не вышел ни один представитель украинской правящей партии «Слуга народа».

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россия украина политика
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