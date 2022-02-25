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Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с переносом финала Лиги чемпионов

Спорт
Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с переносом финала Лиги чемпионов
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о переносе финала Лиги чемпионов. Он сожалеет, что решающий матч турнира состоится не в Санкт-Петербурге, а в Париже.

УЕФА сообщил о переносе финала Лиги чемпионов. Решающая игра состоится в столице Франции на арене «Стад де Франс». Дмитрий Песков сожалеет, что Союз европейских футбольных ассоциаций вынес такое решение.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого футбольного мероприятия. Но решение принято, так принято», — высказался представитель Кремя в разговоре с ТАСС.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин назвал вынужденной. После начала в адрес России последовало несколько санкций, которые коснулись не только экономики, но и спорта. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с призывом отменить или перенести все соревнования с территории России и Белоруссии.

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