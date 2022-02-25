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Депутат Рады Шуфрич рассказал, как убедил Зеленского пойти на переговоры с Россией

Политика
Депутат Рады Шуфрич рассказал, как убедил Зеленского пойти на переговоры с Россией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 февраля. Президента Украины Владимира Зеленского удалось убедить пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Парламентарий выступал в эфире местного телеканала. По словам политика, ему вместе с товарищем удалось убедить Зеленского инициировать переговорный процесс. Кроме того, одним из пунктов станет нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

«Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится», — сказал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приняла решение провести переговоры с Украиной. Москва пойдет на контакт, несмотря на содеянное Киевом.

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Все новости / Политика / Депутат Рады Шуфрич рассказал, как убедил Зеленского пойти на переговоры с Россией
украина россия зеленский верховная рада шуфрич
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