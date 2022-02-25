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«Было очень страшно»: Седокова откровенно рассказала об ужасах третьих родов

Шоу-бизнес
«Было очень страшно»: Седокова откровенно рассказала об ужасах третьих родов
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 25 февраля. Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова является мамой двух дочерей и сына, появившегося на свет в 2017 году. Певица призналась, что последние роды были связаны с большими трудностями, о которых она раньше не рассказывала.

Седокова подарила наследника бизнесмену Артему Комарову, с которым не состояла в официальном браке. Вскоре после рождения мальчика пара разошлась, а певица осталась одна с тремя детьми на руках. Однако самый тяжелый период ей пришлось пережить до этого — когда ребенок только появился на свет. Малыша долгое время не давали матери, потому что для поддержания жизни ему требовалось специальное оборудование.

«Было очень страшно»: Седокова откровенно рассказала об ужасах третьих родов
Prt Scr instagram.com / @annasedokova

«Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно», — с ужасом вспомнила Седокова в Stories Instagram-аккаунта.

Не так давно популярная певица запустила на YouTube собственное кулинарное шоу. Его постоянными участниками также являются четырехлетний сын артистки и ее нынешний муж, латвийский баскетболист Янис Тимма.

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