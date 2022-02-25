Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:30
19:28
Происшествия
Спасатели потушили горящий в гараже мусор на Васильевском острове
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
19:17
Происшествия
Двух медработников осудят за подделку справок о вакцинации от COVID-19 под Владимиром
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Силуанов оценил экономическую ситуацию в России как стабильную

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:34
Экономика
Силуанов оценил экономическую ситуацию в России как стабильную
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономическая ситуация в стране находится в стабильном состоянии. Он отметил штатную работу всех предприятий.

Опасности для финансовой устойчивости экономики сейчас не наблюдается, однако необходимо учитывать, что могут возникнуть проблемы при использовании карт российских банков за рубежом. При этом государство продолжает оказывать необходимую помощь финансовым организациям России.

«Колебания валютных курсов и фондовых индексов носят временный характер», — подчеркнул Силуанов.

Таким образом глава Минфина прокомментировал последствия введения санкций со стороны Запада. Поводом для них стали признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начало спецоперации в Донбассе, задачей которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова уверена, что решение о спецоперации было принято как никогда вовремя. Официальный Киев не собирался решать восьмилетний конфликт в Донбассе мирным путем и всячески напрашивался в НАТО, хотя знал жесткую позицию Москвы по этому поводу.

Доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев считает, что для отдельных отраслей, таких как авиация и электроника, санкции действительно могут стать неприятными, но не критичными. Лучшей реакцией станет ускоренное импортозамещение, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Силуанов оценил экономическую ситуацию в России как стабильную
донбасс силуанов минфин рф санкции против россии экономика россии
Комментировать