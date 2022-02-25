Силуанов оценил экономическую ситуацию в России как стабильную

Москва, 25 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономическая ситуация в стране находится в стабильном состоянии. Он отметил штатную работу всех предприятий.

Опасности для финансовой устойчивости экономики сейчас не наблюдается, однако необходимо учитывать, что могут возникнуть проблемы при использовании карт российских банков за рубежом. При этом государство продолжает оказывать необходимую помощь финансовым организациям России.

«Колебания валютных курсов и фондовых индексов носят временный характер», — подчеркнул Силуанов.

Таким образом глава Минфина прокомментировал последствия введения санкций со стороны Запада. Поводом для них стали признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начало спецоперации в Донбассе, задачей которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова уверена, что решение о спецоперации было принято как никогда вовремя. Официальный Киев не собирался решать восьмилетний конфликт в Донбассе мирным путем и всячески напрашивался в НАТО, хотя знал жесткую позицию Москвы по этому поводу.

Доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев считает, что для отдельных отраслей, таких как авиация и электроника, санкции действительно могут стать неприятными, но не критичными. Лучшей реакцией станет ускоренное импортозамещение, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».