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Иду Галич заметили в объятиях блогера Стаса Круглицкого

Шоу-бизнес
Иду Галич заметили в объятиях блогера Стаса Круглицкого
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 25 февраля. Блогер и телеведущая Ида Галич провела вечер в компании коллеги Стаса Круглицкого. Парочка обнималась, открыто демонстрируя свои чувства.

Слухи о романе Галич и Круглицкого появились после совместной поездки в Италию. Тогда они публиковали снимки из одних и тех же локаций. Блогеры решили не распространяться о личной жизни. Однако им не удалось укрыться от поклонников — в Сети появился снимок обнимающихся звезд, пишет «СтарХит».

«Конечно, я как настоящий шпион их сфотографировала», — написала девушка, которая стала очевидцем романтического эпизода.

В 2021 году Галич развелась с бизнесменом Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Она не раскрывала причину расставания с мужем, но пользователи предположили, что все дело в небольшом заработке избранника.

Ранее Галич высказалась о Дне святого Валентина. По мнению блогера, маркетологи специально раздули ажиотаж вокруг этого праздника, чтобы побольше заработать. Она призвала пользовательниц любить себя не только 14 февраля, а каждый день.

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роман ида галич круглицкий
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