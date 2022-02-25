Иду Галич заметили в объятиях блогера Стаса Круглицкого

Москва, 25 февраля. Блогер и телеведущая Ида Галич провела вечер в компании коллеги Стаса Круглицкого. Парочка обнималась, открыто демонстрируя свои чувства.

Слухи о романе Галич и Круглицкого появились после совместной поездки в Италию. Тогда они публиковали снимки из одних и тех же локаций. Блогеры решили не распространяться о личной жизни. Однако им не удалось укрыться от поклонников — в Сети появился снимок обнимающихся звезд, пишет «СтарХит».

«Конечно, я как настоящий шпион их сфотографировала», — написала девушка, которая стала очевидцем романтического эпизода.

В 2021 году Галич развелась с бизнесменом Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Она не раскрывала причину расставания с мужем, но пользователи предположили, что все дело в небольшом заработке избранника.

Ранее Галич высказалась о Дне святого Валентина. По мнению блогера, маркетологи специально раздули ажиотаж вокруг этого праздника, чтобы побольше заработать. Она призвала пользовательниц любить себя не только 14 февраля, а каждый день.