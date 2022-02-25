Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:30
19:28
Происшествия
Спасатели потушили горящий в гараже мусор на Васильевском острове
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
19:17
Происшествия
Двух медработников осудят за подделку справок о вакцинации от COVID-19 под Владимиром
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Песков: Украина исчезла после пересмотра идеи провести переговоры с Россией в Минске

Политика
Песков: Украина исчезла после пересмотра идеи провести переговоры с Россией в Минске
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 февраля. Россия выдвигала инициативу по переговорам с украинской стороной в Минске. Однако позже Киев устранился и взял паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва предлагала организовать диалог в белорусской столице. Но после перерыва Украина решила пересмотреть вариант с Минском и заявила, что хочет ехать в Варшаву. Потом Киев ушел со связи, пояснил Песков.

«К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах нацэлементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — констатировал пресс-секретарь и добавил, что ситуация стала крайне опасной.

Ранее Песков сообщил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной. В группу войдут представители МИД, министерства обороны и администрации президента. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего российского коллегу, что в Минске будут созданы все условия для результативного переговорного процесса и безопасности сторон.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Украина исчезла после пересмотра идеи провести переговоры с Россией в Минске
украина песков переговоры
Комментировать