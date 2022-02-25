Песков: Украина исчезла после пересмотра идеи провести переговоры с Россией в Минске

Москва, 25 февраля. Россия выдвигала инициативу по переговорам с украинской стороной в Минске. Однако позже Киев устранился и взял паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва предлагала организовать диалог в белорусской столице. Но после перерыва Украина решила пересмотреть вариант с Минском и заявила, что хочет ехать в Варшаву. Потом Киев ушел со связи, пояснил Песков.

«К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах нацэлементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — констатировал пресс-секретарь и добавил, что ситуация стала крайне опасной.

Ранее Песков сообщил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной. В группу войдут представители МИД, министерства обороны и администрации президента. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего российского коллегу, что в Минске будут созданы все условия для результативного переговорного процесса и безопасности сторон.