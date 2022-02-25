Железнодорожный маршрут Симферополь — Москва могут открыть в России

Москва, 25 февраля. ООО «РЖД» изучает возможность запуска железнодорожного маршрута из Симферополя в Москву. Такое заявление сделал министр транспорта Виталий Савельев.

По данным на 24 февраля, в РЖД организовали более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой. По информации на 25-е, путешественникам готовы предложить еще около 5000 мест. В РЖД предлагают пассажирам добраться в Москву из Адлера, Новороссийска, Краснодара, Белгорода и других городов, где сейчас закрыты аэропорты.