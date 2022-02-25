Знаменитая тиктокерша Анна Куценко рассказала о начале своего звездного пути

В 2017 году героиня нового выпуска передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ приехала покорять Москву. Поселившись в маленькой арендованной комнате, девушка сразу принялась реализовывать план по становлению звездой.

Куценко начала принимать участие во всех телевизионных передачах столицы. Где-то надо было постоять в кадре, где-то — сыграть приглашенного гостя или изобразить героиню передачи «Суд идет».

Все заработанные таким образом деньги будущая звезда TikTok откладывала на курсы телеведущей. Но в один прекрасный момент, придя домой обнаружила, что все ее сбережения пропали.

Вдобавок ко всему, Анна оказалась на улице, когда решила адресовать вопрос с пропажей денег хозяйке квартиры.

Продолжение этой истории и многое другое — в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ.