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Знаменитая тиктокерша Анна Куценко рассказала о начале своего звездного пути

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 19:28
ФАН-ТВ
Знаменитая тиктокерша Анна Куценко рассказала о начале своего звездного пути

В 2017 году героиня нового выпуска передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ приехала покорять Москву. Поселившись в маленькой арендованной комнате, девушка сразу принялась реализовывать план по становлению звездой.

Куценко начала принимать участие во всех телевизионных передачах столицы. Где-то надо было постоять в кадре, где-то — сыграть приглашенного гостя или изобразить героиню передачи «Суд идет».
Все заработанные таким образом деньги будущая звезда TikTok откладывала на курсы телеведущей. Но в один прекрасный момент, придя домой обнаружила, что все ее сбережения пропали.
Вдобавок ко всему, Анна оказалась на улице, когда решила адресовать вопрос с пропажей денег хозяйке квартиры.

Продолжение этой истории и многое другое — в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ.

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Все новости / ФАН-ТВ / Знаменитая тиктокерша Анна Куценко рассказала о начале своего звездного пути
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