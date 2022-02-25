Политолог Дегтярева рассказала, как Запад тайно помогает Украине в реализации ядерной программы

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева видит угрозу вовлечения в военные конфликты на Украине гражданского населения. На это, по ее словам, была направлена украинская пропаганда последних лет.

На фоне появляющихся сообщений о совместных действиях российских десантников и украинских военнослужащих по защите стратегических объектов Украины, таких как Чернобыльская АЭС, политолог обратила внимание на рискованные действия киевского руководства, которое начало бесконтрольно раздавать оружие жителям столицы.

«Само население Украины — это весомый фактор, который может сыграть не в плюс России», — заявила Ольга Дегтярева.

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По ее словам, ситуация паники, в которой находится население страны, и поток дезинформации, который на них обрушивают пропагандистский аппарат радикалов, может спровоцировать их на неконтролируемые действия.

«Люди боятся, этот страх читается сейчас везде. Страх неопределенности — он, конечно же, главный дестабилизирующий фактор. Незнание того, что происходит, вводит человека в паническое состояние. Мир сейчас столкнулся с новой угрозой, в которой дезинформация населения представляет собой отдельный инструмент регулирования конфликта», — объяснила Ольга Дегтярева.

Политолог согласна с оценками российского руководства, которое увидело угрозу в намерении киевских властей обзавестись своим ядерным оружием.

«Здесь есть для этого реальные предпосылки. У Украины есть технический задел: институт в Киеве и Харьковский физико-технический институт, «Энергоатом» в Харькове прекрасно работает. Другой вопрос, что с точки зрения технологий они пока создать ее не могут — только Россия и Великобритания на это способны. Но угроза для безопасности имеется уже и сейчас, потому что они могут продавать свои разработки странам третьего мира, осуществлять неприятные телодвижения в этом вопросе, который всегда вызывал у нас настороженность», — пояснила Ольга Дегтярева.

Особо обращает эксперт на проблему отсутствия контроля со стороны РФ на поставки ядерных технологий на Украину из США и Великобритании. Согласно подписанному в ноябре 2021 года «Энергоатомом» долгосрочному соглашению, американцы планируют поставить ядерные реакторы на украинские АЭС.

Настораживает политолога и тенденциозность информационной политики западных стран. Они игнорируют проблему обзаведения Украиной ядерного оружия, но прикладывают усилия, чтобы сгладить миллитаристский образ киевского режима, делая намеки о допустимости реализации Украиной своей ядерной программы.