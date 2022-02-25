Власти Ирландии решили отменить визовый режим для граждан Украины

Дублин, 25 февраля. Ирландия приняла решение отменить визовые требования для въезда украинских граждан, объявил премьер-министр республики Михол Мартин.

Отмечается, что министерства юстиции и иностранных дел предпримут необходимые действия для обеспечения безвизового въезда украинцев безотлагательно. Об этом пишет издание The Journal.

«Мы считаем, что это будет полезно украинским семьям здесь, которые могут захотеть, чтобы их близкие присоединились к ним», — подчеркнул Мартин.

Власти Литвы ранее решили последовать примеру Латвии и приостановить выдачу виз гражданам России. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.