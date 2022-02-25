Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:29
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
19:17
Происшествия
Двух медработников осудят за подделку справок о вакцинации от COVID-19 под Владимиром
19:16
Общество
Авиакомпания S7 решила отменить рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Поклонская обратилась к Зеленскому с призывом сохранить жизни людей и сложить оружие

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:22
Политика
Поклонская обратилась к Зеленскому с призывом сохранить жизни людей и сложить оружие
rkproc.ru  /  Пресс-служба Прокуратуры Крыма

Москва, 25 февраля. Дальнейшее обострение ситуации на Украине приведет к еще большему разделению с Россией, отметила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

Она записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвала его сложить оружие и сохранить жизни людей. По слова Поклонской, только смелый и мудрый лидер способен на такой поступок.

«Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон», — сказала она.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военным. Глава государства призвал бойцов ВСУ брать власть в свои руки.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Поклонская обратилась к Зеленскому с призывом сохранить жизни людей и сложить оружие
украина россия донбасс поклонская зеленский
Комментировать