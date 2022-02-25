Поклонская обратилась к Зеленскому с призывом сохранить жизни людей и сложить оружие

Москва, 25 февраля. Дальнейшее обострение ситуации на Украине приведет к еще большему разделению с Россией, отметила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

Она записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвала его сложить оружие и сохранить жизни людей. По слова Поклонской, только смелый и мудрый лидер способен на такой поступок.

«Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон», — сказала она.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военным. Глава государства призвал бойцов ВСУ брать власть в свои руки.