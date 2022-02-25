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Минтранс России не исключил продления сроков закрытия аэропортов на юге страны

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:25
Общество
Минтранс России не исключил продления сроков закрытия аэропортов на юге страны
pxhere.com

Москва, 25 февраля. Закрытие аэропортов на юге России могут продлить при необходимости, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

На сегодняшний день закрытыми остаются воздушные гавани Брянска, Геленджика, Элисты, Краснодара, Курска, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону, Симферополя и Белгорода. Аэропорты не функционируют с 24 февраля по 2 марта, однако закрытие могут продлить, не исключил Савельев.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила запланированные на 25 февраля рейсы в Волгоград и Ставрополь.Полеты в некоторых южных регионах России ограничили на фоне сложившейся ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении спецоперации на Украине, направленной на борьбу с агрессией против жителей ДНР и ЛНР.

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донбасс закрытие аэропорты
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