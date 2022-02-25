«Газпром» заказал мощности для транзита по «Ямалу — Европе» впервые с 21 декабря

Варшава, 25 февраля. «Газпром» забронировал мощности для прямых поставок топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию. Транспортировка будет проходить с 17:00 по московскому времени 25 февраля до 8:00 26 февраля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

На торги было предложено 89,1 млн кубометров газа, что соответствует 3 млн «кубов» в час. Однако российский поставщик заказал только 16,6% из них, или 617 тысяч кубометров.

Объемы выкуплены впервые с 1 февраля, хотя «Газпром» тогда забронированными мощностями так и не воспользовался. Полностью прокачка ресурса в сторону Германии прекратилась 21 декабря.

Между тем транзит газа через украинскую газотранспортную систему ведется в штатном режиме, сообщили в «Газпроме». Со вчерашнего дня заявка выросла с 60 до 83 млн кубометров.

Немецкий футбольный клуб «Шальке» ранее решил убрать с экипировки игроков логотип «Газпрома», являющегося главным спонсором. Это связано с обострением ситуации вокруг Украине, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».