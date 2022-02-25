Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:29
19:28
Происшествия
Спасатели потушили горящий в гараже мусор на Васильевском острове
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
19:17
Происшествия
Двух медработников осудят за подделку справок о вакцинации от COVID-19 под Владимиром
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

«Газпром» заказал мощности для транзита по «Ямалу — Европе» впервые с 21 декабря

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:18
Экономика
«Газпром» заказал мощности для транзита по «Ямалу — Европе» впервые с 21 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 25 февраля. «Газпром» забронировал мощности для прямых поставок топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию. Транспортировка будет проходить с 17:00 по московскому времени 25 февраля до 8:00 26 февраля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

На торги было предложено 89,1 млн кубометров газа, что соответствует 3 млн «кубов» в час. Однако российский поставщик заказал только 16,6% из них, или 617 тысяч кубометров.

Объемы выкуплены впервые с 1 февраля, хотя «Газпром» тогда забронированными мощностями так и не воспользовался. Полностью прокачка ресурса в сторону Германии прекратилась 21 декабря.

Между тем транзит газа через украинскую газотранспортную систему ведется в штатном режиме, сообщили в «Газпроме». Со вчерашнего дня заявка выросла с 60 до 83 млн кубометров.

Немецкий футбольный клуб «Шальке» ранее решил убрать с экипировки игроков логотип «Газпрома», являющегося главным спонсором. Это связано с обострением ситуации вокруг Украине, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Газпром» заказал мощности для транзита по «Ямалу — Европе» впервые с 21 декабря
Газпром газопровод поставки газа ямал - европа
Комментировать