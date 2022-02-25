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Глава кабмина Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с перевозками на юге России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:25
Общество
Глава кабмина Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с перевозками на юге России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 февраля. Ситуацию с перевозками на юге России необходимо взять на особый контроль, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что граждане должны иметь возможность добраться до работы или дома с минимальными издержками. Об этом он заявил в рамках совещания о текущей экономической ситуации.

«Конечно, нужно регулировать ситуацию с перевозками на Юге России, особенно там, где авиационное сообщение временно закрыто», — подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министры России и Белоруссии ранее провели встречу в Нур-Султане. В ходе диалога Мишустину предложили синхронизировать подходы двух стран к «антисанкционным мероприятиям».

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россия мишустин перевозки
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