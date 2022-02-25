Совет Европы запустил процедуру прекращения членства России

Варшава, 25 февраля. Россия скоро лишится членства в Совете Европы. Соответствующую процедуру запустил комитет министров СЕ.

Инициаторами процесса выступили Варшава и Киев, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter-аккаунте.

«Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение», — написал он.

Польский политик ранее распорядился закрыть воздушное пространство своей страны для российских самолетов. Кабинет министров подготовил соответствующее постановление. Запрет на полеты начнет действовать в ближайшие часы.