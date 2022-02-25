«Позитивные моменты есть»: так ли все плохо будет в России с новыми санкциями

Из-за обострения российско-украинского конфликта ряд западных стран ввели санкции, которые будут чувствительны не только для российских компаний, но и для отдельных секторов экономики. При этом, как ни парадоксально это прозвучит, есть и положительные моменты. Так, на фоне ограничения большее влияние обретут частные банки, что повлечет усиление конкуренции в финансовой сфере. Такое мнение в беседе с ФАН высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

По словам эксперта, санкции в первую очередь повлияют на поставки различных комплектующих чипов и электроники. Так, Япония уже заявила, что готова присоединиться к такого рода запретам и сократить поставку по определенным наименованиям.

«Предприятия, которые собирают или производят в России высокие технологии из комплектующих, привозимых из-за рубежа, могут оказаться в очень тяжелом положении. Вероятность найти альтернативу очень маленькая. В таком случае придется либо останавливать производство, либо быстро переориентироваться на что-то другое», — заявил Голубев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Говоря о финансовом рынке, экономист предположил, что при ухудшении отношений между Россией и Украиной российские банки могут отключить от международных платежных систем — Visa и Mastercard. При этом такая санкция может распространяться только на госбанки, а частные продолжат работать с данными системами.

«Безусловно, это приведет к перетоку клиентов. С точки зрения конкуренции, наверное, это была бы неплохая мера. Поэтому позитивные моменты все же есть. Ведь последние лет десять мы наблюдаем только одну тенденцию: крупные банки увеличивают свою долю на рынке за счет "поглощения" средних и мелких игроков», — подчеркнул доцент.

Что касается отключения России от SWIFT, то на эту меру Запад все же не решился, поскольку это не выгодно в первую очередь ему. Ведь подобная мера бумерангом ударила бы по бизнесу Европы и США, заключил Голубев.