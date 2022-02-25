Захарова назвала фикцией попытки сравнить события в Югославии и на Украине

Москва, 25 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала стремление части экспертов сравнить ситуацию на Украине с бомбардировками НАТО в Югославии. По словам дипломата, эти попытки являются фальсификацией.

Захарова выступила во время брифинга. Она прокомментировала вопрос журналиста, связанный с мнением некоторых аналитиков о якобы схожести аргументов Москвы по операции на Украине с риторикой Североатлантического альянса по Югославии.

«Подобные сравнения и заходы — это тоже часть фальсификации. Мы знаем, как Запад любит фальсифицировать», — констатировала дипломат.

Ранее Захарова подчеркивала, что сообщения украинского правительства о возможном возвращении государству статуса ядерной державы «перевернули историю». Планы Киева должны беспокоить НАТО, поясняла она.