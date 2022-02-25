Президент Сирии назвал спецоперацию России на Украине восстановлением справедливости

Москва, 25 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы стороны обсудили специальную операцию РФ по защите населения республик Донбасса. Сирийский лидер подчеркнул, что эти события являются процессом восстановления баланса, нарушенного в результате распада Советского Союза.

Асад отметил, что истерическая реакция Запада призвана сохранить нынешние неверные исторические трактовки и поддержать хаос. По словам главы арабской республики, это выгодно преступным режимам на фоне действий России по защите не только своей государственности, но и принципов справедливости. Президент Сирии возложил ответственность за происходящее на страны Запада из-за их политики по «манипуляции народами», а также помощи террористическим группировкам в Сирии и националистам на Украине и в других частях мира.

Путин и Асад по телефону обсудили ситуацию на Украине: https://t.co/BAXiBjalwP — Игорь Пьянков (@lesovikzulius) February 25, 2022

Сирийский лидер выразил поддержку Дамаска касательно позиции Москвы по украинскому вопросу и подчеркнул, что Россия имеет полное право противостоять расширению НАТО, которое стало угрозой глобального масштаба. По словам президента, Североатлантический альянс в руках «безответственных западных политиков» превратился в инструмент по подрыву стабильности во всем мире. Он заявил, что РФ и САР сражаются с одним и тем же врагом, который в Сирии принял форму экстремизма, а на Украине превратился в нацизм, и урок, который преподаст Москва, покажет международному сообществу, что величие державы определяется не только военной мощью, но и уважением принципов морали и справедливости.

???????? The Syrian government supports Vladimir Putin's decision to recognise the separatist Donetsk and Luhansk People's Republics in eastern Ukraine.https://t.co/j4HIZsdhyL — TLDR News Global (@TLDRNewsGlobal) February 22, 2022

В свою очередь, Владимир Путин подтвердил, что спецоперация направлена на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности народов Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от преступных действий Киева. Он отметил, что Россия все это время не предпринимала силовых действий и старалась решить все дипломатией, пока власти Украины при поддержке западных коллег не перешли положения соглашений, ратифицированных парламентами двух стран. Он указал на то, что войска были введены в республику после запроса со стороны ДНР и ЛНР и сказал, что российские бойцы мужественно выполняют поставленную задачу и добьются своих целей.

Помимо украинского конфликта, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах торговли и экономики. Главы государств договорились о продолжении контактов и консультаций на всех уровнях.

Ранее сирийский лидер поддержал решение российского руководства о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Также он выразил уверенность, что и другие союзники Москвы предпримут аналогичные шаги, и подчеркнул готовность Сирии признать государства Донбасса, как ранее она сделала в отношении Абхазии и Южной Осетии.