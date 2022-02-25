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Астролог Калинина предвидела будущего победителя в ситуации с Россией и Украиной

Общество
Астролог Калинина предвидела будущего победителя в ситуации с Россией и Украиной
Prt Scr youtube.com  /  Астрология - это прогнозы

Москва, 25 февраля. Обострение ситуации на Украине предвидела астролог Татьяна Калинина. В своем аккаунте Instagram она собрала предсказания на ближайшее будущее для России, Запада и США.

Россия с февраля 2023 года по январь 2024 имеет все вероятности воевать на своей территории, заявила астролог. При этом она отметила, что этот военный очаг, скорее всего, не будет связан с текущим кризисом на Украине.

Калинина предсказала проигрыш Украины в конфронтации с Россией. Об этом ей рассказал годовой гороскоп страны, который похож на 2014 года, когда Крым вернулся в состав РФ.

«По-настоящему никто не вступится за Украину. Санкции и обеспокоенность Запада на хлеб не намажешь», — написала в Instagram Калинина.

Позиции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена находятся под угрозой, астролог упомянула проклятие Текумсе, которое должно сбыться до 4 декабря 2023 года. Астролог назвала самый опасный для Байдена период — главе Белого дома стоит поостеречься с 30 апреля до осени 2022 года.

Астролог Калинина предвидела будущего победителя в ситуации с Россией и Украиной
Global Look Press / Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Гороскоп предвещает войну в США с 4 декабря 2023 по 11 октября 2026 года. В этом конфликте у Америки будет успех с июля 2024 по июль 2025 года, он принесет стране новую экономическую колонию.

«Китаю, как я понимаю, не до нас всех.. думаю, что по поводу конфликта в Европе, они отсидятся молча», — заявила Калинина.

Астролог отметила, что ожидала обострения ситуации на Украине ближе к лету, а не в феврале.

Известная болгарская провидица Ванга предсказала множество событий в современной истории. Задолго до 2022 года она знала о развитии событий на Украине. При этом особое внимание провидица уделяла судьбе Донбасса. Как утверждают толкователи ее пророчеств, Ванга предсказывала Донбассу независимое от Украины будущее.

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