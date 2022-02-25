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«Лукойл» приобрел 50% нефтяного проекта в Мексике

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 18:11
Весь мир
«Лукойл» приобрел 50% нефтяного проекта в Мексике
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Мехико, 25 февраля. «Лукойл» подписал соглашение о приобретении 50% в проекте «Блок 4» в Мексике. Об этом сообщает нефтегазовая компания.

Представители «Лукойла» сообщили о закрытии сделки по приобретению операторской доли участия в проекте путем покупки холдинговой компании Fieldwood Mexico B.V., владеющей компанией-оператором. Заключение соглашение стало возможно после одобрения местных властей.

По информации предприятия «Лукойл», сумма сделки составляет 435 млн долларов плюс 250 млн за дополнительные расходы.

Проект включает в себя два блока общей площадью 58 км², расположенных в 42 км от берега Мексиканского залива. На участке находятся два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch. Извлекаемые запасы углеводородов составляют 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, из которых более 80% — сырая нефть.

Добыча на блоках началась в четвертом квартале 2021 года. Средние объемы производства превышают 25 тысяч баррелей в день.

Проект имеет три фазы с максимальной суточной добычей более 115 тысяч баррелей.

Партнером «Лукойла» с оставшимися 50% доли является нефтегазовая компания PetroBal, которая входит в конгломерат GrupoBAL.

Соглашение о запуске проекта было изначально подписано в 2016 году на 25-летний период с возможностью продления еще на десять лет.

Ранее Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) подтвердила передачу корпоративного контроля и косвенного управления Fieldwood Energy E&P Mexico в пользу российской компании. Также проект был одобрен Министерством энергетики Мексики.

«Мексика является для нас стратегическим регионом в рамках развития международной деятельности в сегменте апстрим. Новый проект, в котором мы будем оператором, отличается значительной подтвержденной ресурсной базой, существенным добычным потенциалом и органично дополняет уже имеющийся у нас портфель проектов в Мексиканском заливе», — отметил президент компании Вагит Алекперов.

Деятельность «Лукойла» в Мексике началась в 2015 году после присоединения к проекту по разработке блока Amatitlan в штате Веракрус. Доля компании в проекте Pemex составила 75%. Кроме того, «Лукойл» принимает участие в разработке блоков 10, 12, 28.

На долю одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире приходится около 2% мировой добычи нефти и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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