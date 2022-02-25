«Лукойл» приобрел 50% нефтяного проекта в Мексике

Мехико, 25 февраля. «Лукойл» подписал соглашение о приобретении 50% в проекте «Блок 4» в Мексике. Об этом сообщает нефтегазовая компания.

Представители «Лукойла» сообщили о закрытии сделки по приобретению операторской доли участия в проекте путем покупки холдинговой компании Fieldwood Mexico B.V., владеющей компанией-оператором. Заключение соглашение стало возможно после одобрения местных властей.

По информации предприятия «Лукойл», сумма сделки составляет 435 млн долларов плюс 250 млн за дополнительные расходы.

????️Fieldwood Energy cede campos petroleros en el Golfo de México a la petrolera rusa #Lukoil



????https://t.co/zU4lQhI7MD — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 6, 2022

Проект включает в себя два блока общей площадью 58 км², расположенных в 42 км от берега Мексиканского залива. На участке находятся два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch. Извлекаемые запасы углеводородов составляют 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, из которых более 80% — сырая нефть.

Добыча на блоках началась в четвертом квартале 2021 года. Средние объемы производства превышают 25 тысяч баррелей в день.

Проект имеет три фазы с максимальной суточной добычей более 115 тысяч баррелей.

Партнером «Лукойла» с оставшимися 50% доли является нефтегазовая компания PetroBal, которая входит в конгломерат GrupoBAL.

Соглашение о запуске проекта было изначально подписано в 2016 году на 25-летний период с возможностью продления еще на десять лет.

Ранее Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) подтвердила передачу корпоративного контроля и косвенного управления Fieldwood Energy E&P Mexico в пользу российской компании. Также проект был одобрен Министерством энергетики Мексики.

«Мексика является для нас стратегическим регионом в рамках развития международной деятельности в сегменте апстрим. Новый проект, в котором мы будем оператором, отличается значительной подтвержденной ресурсной базой, существенным добычным потенциалом и органично дополняет уже имеющийся у нас портфель проектов в Мексиканском заливе», — отметил президент компании Вагит Алекперов.

Деятельность «Лукойла» в Мексике началась в 2015 году после присоединения к проекту по разработке блока Amatitlan в штате Веракрус. Доля компании в проекте Pemex составила 75%. Кроме того, «Лукойл» принимает участие в разработке блоков 10, 12, 28.

На долю одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире приходится около 2% мировой добычи нефти и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.