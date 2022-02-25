Гридчина: Причастные к трагедии 2 мая в Одессе и войне в Донбассе обязаны понести наказание

Председатель совета региональной общественной организации «Украинская община Крыма», председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым Анастасия Гридчина в комментарии ФАН рассказала, как она относится к происходящему сегодня на Украине и что о ситуации думают украинцы, проживающие на полуострове.

― Скажите, как Вы относитесь к происходящему сегодня на Украине?

― Я позитивно оцениваю ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками, а также проведение военной спецоперации, которая нацелена на освобождение мирных жителей Донбасса. Это абсолютно верное решение, которое обеспечит полную безопасность ДНР, ЛНР, а также России и Украины. Кроме этого, я убеждена, что военные преступники, которые причастны к трагедии 2 мая в Одессе, которые развязали войну в Донбассе, преследовали и убивали оппозиционных журналистов, унижали ветеранов Великой Отечественной войны обязаны понести наказание. Денацификация ― это то решение, которого долгие годы ждут украинцы. И данная ситуация позволит нам уничтожить попытки возрождения нацизма, которые, к сожалению, есть на Украине.

― Как украинцы, находящиеся в Крыму, воспринимают сегодняшние события?

― Региональная общественная организация «Украинская община Крыма» полностью поддерживает решение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Члены РОО «Украинская община Крыма» делятся со мной своим мнением. Я рада, что все придерживаются одной позиции: для украинских военных нет другого выхода, кроме как сложить оружие, пойти домой к своей семье, к детям и как можно скорее прекратить бессмысленное сопротивление. Переговоры рано или поздно начнутся. Три сестры: Россия, Украина, Беларусь будут вместе!

― Есть ли украинцы, которые уже связались с общиной и высказали желание приехать в Крым?

― Да, мы поддерживаем связь с многими семьями на Украине. Наши близкие друзья из Геническа уже связались с нами, и как только откроются границы, они будут у нас в Крыму.

― По Вашему мнению, останутся ли отношения между украинцами и россиянами дружескими?

― Важно понимать, что есть украинцы, которые осознают, что это освободительная операция, есть украинцы, которые понимают, что восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под бомбежками и артобстрелами, и которые искренне желают прекращения правления киевской преступной власти. Люди помнят трагедию 2 мая 2014 года в Одессе, люди помнят преступления неонацистов на Украине и в Донбассе и, конечно, хотят остановить этот беспредел. В этой связи, я убеждена, что отношения между украинцами и россиянами останутся дружными.

― Смогут ли люди, которые сегодня выступают против спецоперации РФ, понять, для чего Россией проводятся подобные меры?

― Украинская пропаганда, возведение в героев пособников фашизма, переписывание истории сделали свое дело. Не хочу верить, что люди не изменят свое мнение.