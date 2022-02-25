Его призывы к переговорам под большим сомнением: Джабаров не верит в готовность Зеленского к диалогу

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров уверен, что все фейки, в которых украинские политики обвиняют российских военнослужащих, рано или поздно вскрываются. Своим мнением о ситуации в соседней стране он поделился с ФАН.

«[Украинский политик Никита] Потураев заявил, что на острове Змеиный погибли 13 украинских военнослужащих. По официальной информации, никто не погиб. Все украинцы-военнослужащие сдали оружие, дали подписку, что не будут участвовать в боевых действиях, и отпущены домой. Вот такие заявления они делают. Вранье на вранье», — сказал Владимир Джабаров.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Собеседник издания напомнил о подрыве дамбы под Харьковом украинскими военнослужащими. По его мнению, если президент Украины Владимир Зеленский все еще ощущает себя лидером страны, то должен призвать свою армию не блокировать жизненно важные объекты, а сложить оружие во избежание человеческих жертв.

«Его призывы к мирным переговорам пока под большим сомнением. Если он готов к переговорам, для начала нужно остановить армию, потому что нельзя, с одной стороны, давать армии приказы на обстрелы Луганска, а с другой — говорить о мире», — выразил свою точку зрения политик.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев рассказал ФАН о причинах отказа Запада от поддержки Украины. По его мнению, это должно стать уроком для подобных Зеленскому «ставленников».