Гидротехническое сооружение, заблокированное украинской стороной в 2014 году практически сразу после возвращения Крыма под московскую юрисдикцию, скоро снова начнет выполнять свою главную функцию — снабжать полуостров водой. Это стало одним из первых результатов спецоперации ВС РФ на Украине.

О том, что Северо-Крымский канал взят под контроль российскими военными, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков:

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым».

Однако, по уточненным чуть позже данным, водой канал сможет заполниться лишь после того, как инженеры приведут в порядок насосные станции и прочие узлы сооружения.

О том, какое значение имеет эта водная артерия для крымчан и о том, когда она заработает на полную мощность, ФАН поговорил с крымским политологом Владимиром Джараллой.

«Блокада, установленная украинскими националистами, была крайне болезненной для нас, хотя ситуация ни разу не становилась критической. Но тревожные моменты, конечно же, случались, особенно в засушливые периоды. Теперь политические изменения позволят нам вернуться к нормальному водоснабжению», — отметил политолог.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Рассказал Владимир Джаралла и о техническом состоянии канала, которое, по его мнению, пока оставляет желать лучшего, но может быть достаточно быстро доведено до рабочих кондиций.

«Сначала было предположение, что удастся открыть все практически сразу, но потом выяснилось: за эти восемь лет на Украине было очень много пропаганды и очень мало реальной работы. Та часть канала, которая выходит на Крым, требует серьезного ремонта. Причем, ни столько с крымской стороны, сколько с украинской. Более того, ряд узлов, которые являются украинскими, находятся в катастрофическом нерабочем состоянии. Предполагается, что восстановительные работы займут около двух недель. И что самое любопытное — этот срок совпадет со сроками заполнения канала во все годы, предшествовавшие блокаде. Ведь именно в начале и середине марта у нас начиналась поливная кампания».

Украинский президент Владимир Зеленский должен проявить большую настойчивость, предлагая России диалог. С таким призывом ранее выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».