Комендантский час начнет действовать во Львовской области с вечера 25 февраля

Киев, 25 февраля. Власти Львовской области приняли решение ввести комендантский час на территории региона в связи с эскалацией конфликта в Донбассе.

Ограничение на передвижение будет действовать с вечера 25 февраля до утра 26 февраля. Об этом предупредил глава Львовской области Максим Козицкий.

«Еще одна новость — это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 по московскому времени)», — объявил он на пресс-конференции.

По его словам, при необходимости работникам некоторых предприятий буду выданы пропуски. Комендантский час также объявили в украинской столице — Киеве.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение ввести режим ЧП на всей территории страны. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

После обострения ситуации на территории Донбасса началась вынужденная военная операция России. Президент Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.