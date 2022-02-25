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МИД России предупредил об ответных шагах в случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Политика
МИД России предупредил об ответных шагах в случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 25 февраля. Российская сторона предпримет ответные действия в случае принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ, комментируя перспективы вступления скандинавских стран в военный блок. Возможное принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует ответных шагов Москвы, говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, финские власти выразили готовность подать заявку на интеграцию с Альянсом. Это будет сделано в случае обострения вопроса национальной безопасности, сказала премьер-министр страны Санна Марин.

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