МИД России предупредил об ответных шагах в случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Москва, 25 февраля. Российская сторона предпримет ответные действия в случае принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ, комментируя перспективы вступления скандинавских стран в военный блок. Возможное принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует ответных шагов Москвы, говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, финские власти выразили готовность подать заявку на интеграцию с Альянсом. Это будет сделано в случае обострения вопроса национальной безопасности, сказала премьер-министр страны Санна Марин.