Ватикан, 25 февраля. Пара римский Франциск выразил озабоченность в связи с положением всего населения в Донецкой и Луганской народных республиках.

Понтифик лично приехал в российское посольство в Ватикане. Около 40 минут он беседовал с послом, сообщил РИА Новости сам глава дипломатической миссии.

«Папа Франциск выразил большую озабоченность в связи с положением всего населения, как в Донбассе (он не знал об этом), так и в других районах, и призвал беречь детей, беречь больных и страдающих», — говорится в сообщении.

Как оказалось, понтифик не знал об угнетении жителей ЛДНР до начала спецоперации России. По его словам, необходимо сберечь жизни людей, поскольку это — главная христианская цель.

Президент России Владимир Путин ранее назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. Российский лидер подчеркнул, что Киев не оставил Москве другого выбора.

Очередная встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска может состояться летом этого года. Предполагается, что это произойдет в июне или июле.