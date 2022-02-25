МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в РФ и Белоруссии

Лозанна, 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с призывом отменить или перенести все соревнования с территории России и Белоруссии.

Согласно заявлению комитета, Россия и Белоруссия «нарушили олимпийское перемирие». Исполком МОК потребовал не использовать флаги и гимны упомянутых стран на спортивных мероприятиях.

Ранее УЕФА официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решение связано с проведением Россией спецоперации в защиту Донбасса, которую поддержала Белоруссия.