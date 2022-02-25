Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 18:01
18:01
Политика
ОПЗЖ потребовала от Зеленского проявить настойчивость в организации переговоров с Россией
17:59
Общество
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в столичные регионы России
17:58
Политика
Путин обратился к военнослужащим Украины с призывом брать власть в свои руки
17:57
Спорт
«Росгонки» выступили с заявлением после отмены Гран-при России «Формулы-1» в Сочи
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в РФ и Белоруссии

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:40
Спорт
МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в РФ и Белоруссии
pixabay.com  /  DavidRockDesign

Лозанна, 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с призывом отменить или перенести все соревнования с территории России и Белоруссии.

Согласно заявлению комитета, Россия и Белоруссия «нарушили олимпийское перемирие». Исполком МОК потребовал не использовать флаги и гимны упомянутых стран на спортивных мероприятиях.

Ранее УЕФА официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решение связано с проведением Россией спецоперации в защиту Донбасса, которую поддержала Белоруссия.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в РФ и Белоруссии
россия мок спорт
Комментировать