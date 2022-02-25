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Банк России не попал в санкционный список стран Запада

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:38
Экономика
Банк России не попал в санкционный список стран Запада
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 25 февраля. Центробанк России не попал в список лиц и организаций, против которых западные страны ввели ограничения. Российский финансовый регулятор сможет продолжать проводить операции и транзакции, передают немецкие СМИ.

ЦБ РФ не попал в санкционный список Запада. Вместо этого ограничения коснулись Сбербанка и ВТБ. Американский Минфин заверил, что санкции коренным образом повлияют на способность организаций вести деятельность. Однако представители компаний заявили о продолжении работы в штатном режиме.

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