Банк России не попал в санкционный список стран Запада

Москва, 25 февраля. Центробанк России не попал в список лиц и организаций, против которых западные страны ввели ограничения. Российский финансовый регулятор сможет продолжать проводить операции и транзакции, передают немецкие СМИ.

ЦБ РФ не попал в санкционный список Запада. Вместо этого ограничения коснулись Сбербанка и ВТБ. Американский Минфин заверил, что санкции коренным образом повлияют на способность организаций вести деятельность. Однако представители компаний заявили о продолжении работы в штатном режиме.