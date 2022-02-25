FIDE объявила об отмене Всемирной шахматной олимпиады в России

Москва, 25 февраля. Международная шахматная федерация (FIDE) решила не проводить в России Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года.

Пресс-служба FIDE сообщила на официальном сайте о переносе из России Всемирной шахматной олимпиады, которая должна была состояться в Москве летом 2022 года. Более того, были отменены соревнования для игроков с ограниченными возможностями и конгресс федерации.

Примечательно, что Всемирная шахматная олимпиада дважды переносилась с 2020 года. После отказа проводить турнир со стороны Белоруссии готовность организовать соревнования выразила Россия.