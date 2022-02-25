Захарова: Россия приняла решение о контактах с Украиной

Москва, 25 февраля. Россия настроена на диалог с Украиной. Позицию Москвы озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия пойдет на контакт, несмотря на все содеянное крымским режимом, так как страна умеет отделять эмоции от профессионализма.

«Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма», — отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны. Он призвал президент РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал: глава государства готов отправить российскую делегацию на встречу с украинской стороной. Площадкой для диалога может стать Минск.