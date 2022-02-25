Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 18:01
18:01
Политика
ОПЗЖ потребовала от Зеленского проявить настойчивость в организации переговоров с Россией
17:59
Общество
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в столичные регионы России
17:58
Политика
Путин обратился к военнослужащим Украины с призывом брать власть в свои руки
17:57
Спорт
«Росгонки» выступили с заявлением после отмены Гран-при России «Формулы-1» в Сочи
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Захарова: Россия приняла решение о контактах с Украиной

Политика
Захарова: Россия приняла решение о контактах с Украиной
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 25 февраля. Россия настроена на диалог с Украиной. Позицию Москвы озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия пойдет на контакт, несмотря на все содеянное крымским режимом, так как страна умеет отделять эмоции от профессионализма.

«Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма», — отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны. Он призвал президент РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал: глава государства готов отправить российскую делегацию на встречу с украинской стороной. Площадкой для диалога может стать Минск.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: Россия приняла решение о контактах с Украиной
украина донбасс захарова переговоры
Комментировать