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Полковник Хатылев: спецоперация ВС РФ на Украине стала полной неожиданностью для США

Армия
Полковник Хатылев: спецоперация ВС РФ на Украине стала полной неожиданностью для США
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 февраля. Пентагон внимательно следит за спецоперацией ВС РФ по демилитаризации Украины. Американцам есть чему поучиться у российских военных, убежден экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

По словам полковника, для США спецоперация российских войск стала полной неожиданностью. Эксперт убежден, что в будущем американцы и их союзники по Североатлантическому альянсу будут внимательно изучать российский опыт, передает «Слово и Дело».

«Для всех натовских военных это очень поучительная операция. Они удивлялись, как это происходило с «вежливыми людьми» в 2014 году. Второе удивление у них вызвало то, как мы действовали в Казахстане. Через два часа после приглашения ОДКБ в Казахстан первый самолет сидел уже там», — говорит Хатылев.

Он напомнил, что российские военные 24 февраля за считанные часы с помощью высокоточного оружия уничтожили десятки военных объектов ВСУ, подавили ПВО. При этом для мирного населения эти действия никакой угрозы не представляли. Решительные действия ВС РФ на Украине обескуражили США.

«Есть чему американцам поучиться. Но здесь им это, думаю, не пригодится. Следующие действия с высокой долей вероятности следует ожидать не здесь. Китайский флот выдвинулся в район Тайваня», — объяснил полковник.

Ранее «Царьград» писал, что российские войска провели успешную операцию по высадке десанта в пригороде Киева. По мнению экспертов, спецоперация ВС РФ по демилитаризации Украины может завершиться через несколько дней.

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