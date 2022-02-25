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Курбан Омаров заявил, что турецкие сериалы вскружили голову Ксении Бородиной

Шоу-бизнес
Курбан Омаров заявил, что турецкие сериалы вскружили голову Ксении Бородиной
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 25 февраля. Столичный предприниматель Курбан Омаров вспомнил о большой страсти бывшей жены Ксении Бородиной к турецким сериалам. По его мнению, эти телешоу толкают женщин на измены.

Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» никогда не скрывала свою любовь к мелодрамам. Ее привлекали страсти, которые турецкие актеры показывают в кадре. Омаров поинтересовался у пользователей в Instagram, нравятся ли им такие сериалы.

«А вам нравятся турецкие сериалы? Ох, сколько же они семей разрушили! Каждая вторая россиянка, посмотревшая хотя бы один такой сериал, тут же ставила в пример своему беспонтовому мужу прекрасного турка», — заявил предприниматель.

Курбан Омаров заявил, что турецкие сериалы вскружили голову Ксении Бородиной
Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Омаров поделился видео с историями россиянок, которые вышли замуж за турок и пожалели о своем решении. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни поддержали экс-супруга Бородиной, другие призвали его не мерить всех одной линейкой.

Ранее Омаров стал встречаться с Анастасией Кудряшовой, которая еще состоит в браке с футболистом Федором Кудряшовым. Фолловеры спросили мнение Бородиной на этот счет. Ведущая «Дома-2» заявила, что ей все равно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Курбан Омаров заявил, что турецкие сериалы вскружили голову Ксении Бородиной
бородина омаров турецкие сериалы
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