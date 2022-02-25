Баранец: Запад тиражирует фейки об операции российской армии на Украине

Москва, 25 февраля. Мирные граждане Украины не пострадали в ходе начавшейся спецоперации ВС РФ, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ни одна российская ракета или иной боеприпас не упали головы мирных украинцев. Такие фейки тиражируют Запад и радикальные украинские националисты, подчеркнул военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в интервью изданию ИА SM-News.

«Перечитал заявления иностранных корреспондентов. Особенно тех, кто сидит в Киеве. Конечно, всегда ожидал, что они лжецы, но посмотрите, что сообщают. Сразу же появились вбросы, что "(Президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин бьет по мирным жителям, городам и селам"», — возмутился Баранец.

Военный обозреватель жестко и аргументированно раскритиковал западные СМИ за предвзятое освещение спецоперации ВС РФ на Украине. По словам Баранца, российская армия нацелена исключительно на ликвидацию милитаристского потенциала Киева и использует новейшее высокоточное вооружение.

Ранее Баранец разъяснил, что ввод российских миротворцев в Донбасс полностью соответствует международному праву. Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о главной цели спецоперации российской армии на Украине приводил телеканал «360».