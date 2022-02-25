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Шойгу поблагодарил армянского коллегу Папикяна за помощь во время беспорядков в Казахстане

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:32
Армия
Шойгу поблагодарил армянского коллегу Папикяна за помощь во время беспорядков в Казахстане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с армянским коллегой Суреном Папикяном и выразил ему признательность за проделанную работу во время подавления беспорядков в Казахстане.

В пятницу глава Минобороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели переговоры в Москве и обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере. шойгу поблагодарил армянского коллегу за содействие во время беспорядков в Казахстане.

«Вы принимали непростые, но очень оперативные, важные и нужные решения, которые позволили довольно энергично и очень эффективно помочь нашим казахстанским коллегам в разрешении в этой ситуации», — подчеркнул Шойгу.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успехах в операции по демилитаризации Украины, которая стартовала 24 февраля. По данным ведомства, в первые сутки ВС РФ вместе с военнослужащими Донецкой и Луганской народных республик вывели из строя 74 объекта ВСУ.

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Казахстан шойгу папикян
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