У нас есть чувство собственного достоинства: Алла Довлатова поддержала спецоперацию ВС РФ на Украине

Актриса, телерадиоведущая Алла Довлатова возмутилась поведением представителей шоу-бизнеса в Сети и их отношением к военной операции РФ на Украине. В разговоре с ФАН она объяснила, почему ей не стыдно за родную страну.

Военные действия в Донбассе длились на протяжении восьми лет, в течение этого времени, несмотря на многочисленные переговоры, ситуация нисколько не изменилась. Поэтому по решению президента России Владимира Путина на территорию Украины были введены войска, с целью освободить многострадальный народ Донбасса. Вот только российским звездам за это вдруг стало стыдно.

«Нам стыдно должно быть за то, что мы в течение восьми лет позволяли гибнуть людям. 15 000 погибших — среди них дети, женщины, старики, мужчины. 15 тысяч погибших! Вот это была война, которую начала Украина. Она убивала этих людей, даже за людей-то не считала. Это, конечно, не Украина, а ее руководство. А теперь мы за них заступились, мы закончили это кровопролитие. Да там людей, женщин и детей держат, как щит, чтобы мы их выбить оттуда не могли», — высказалась Довлатова.

Федеральное агентство новостей /

По словам актрисы, она пребывает в шоке оттого, что некоторые знаменитости повели себя таким образом. Однако она предположила, почему это произошло.

«Наверное, в угоду тому, что они зарабатывают деньги в Instagram, а он является частью американской компании Meta. Может быть, они боятся, что доход упадет, поэтому они так выступают, что им стыдно. Либо просто из-за неграмотности. Мы можем просто не вдаваться в эти подробности, но постоянно руководство нашей страны вело мирные диалоги, пыталось мирно увещевать, демонстрировало подписанные соглашения. За что им (звездам) стыдно? Они хотят погибнуть? Они хотят, чтобы их превратили в колонию? Я этого не хочу», — поделилась мнением знаменитость.

Сама Алла Довлатова безоговорочно поддерживает решение российского президента, ведь его слова 21 февраля действительно могли вдохновить любого слушателя.

«У меня от ужаса шевелились волосы, когда он сказал, что американцы настраивают военные базы близ наших территорий. Я не хочу жить под страхом смерти, у меня четверо детей. Я считаю, что это была прямая угроза для безопасности России. У меня оба деда воевали, Герои Советского Союза. Для меня это боль, мы не можем быть с Украиной врагами, но США обложили со всех сторон. Всегда там было все в порядке, не было никогда проблем, всегда дружили странами», — сетует актриса.

Федеральное агентство новостей /

Как ни странно, но военную операцию РФ многие представители шоу-бизнеса назвали «войной», но дело в том, что как раз сейчас на Украине войны нет. Более того, сам президент назвал операцию миротворческой, ведь главной задачей военных сил России является освобождение украинского народа, а не его гибель.

«Мы постоянно терпим, но мы не терпилы, мы не жертвы. Слава богу, у нас есть чувство собственного достоинства. Мы мощная и сильная держава. Я горжусь, что я русский человек, и мне не стыдно. Я верю, что ни одна бомба не прилетит на головы мирного населения, я верю, что президент не солгал и сдержит свое слово. Мирное население не пострадает», — заключила Алла Довлатова.

Ранее режиссер и продюсер Сарик Андреасян ранее обратился к известным авторам постов в социальных сетях, «сгорающих» от чувства стыда за ввод российских войск на территорию Украины. По его словам, чтобы заявлять о подобных вещах, нужно уметь обосновать свою точку зрения.