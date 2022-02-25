Депутат Новиков обозначил реакцию России на новые санкции Запада

Москва, 25 февраля. Новые санкции не помогут Соединенным Штатам и Евросоюзу оказать давление на Россию, так как страна давно адаптировалась к этому элементу западной политики. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Дмитрий Новиков.

Парламентарий напоминает, что Запад на протяжении многих лет разворачивал вокруг РФ санкционную борьбу, которая должна была выполнить сразу несколько задач. В связи с этим было вполне ожидаемо, что ЕС и США в любой момент могут утвердить новые антироссийские ограничения.

«С одной стороны, санкции были попыткой ослабить и даже "порвать в клочья" российскую экономику. А с другой стороны — это элемент информационной войны, способ выражения евроатлантической солидарности, солидарности государств, входящих в блок НАТО, где господствующую позицию занимают США. Поэтому вполне логично, что новый виток санкций был бы неизбежен», — заявил Дмитрий Новиков в интервью каналу «Россия 24».

Депутат напоминает, что Запад рассматривал санкционную политику, как долговременный вариант воздействия на Россию. Очевидно, что в сложившейся ситуации США и ЕС будут вводить все больше различных ограничений в отношении РФ. Однако, как отмечает представитель партии КПРФ, Москва была к этому полностью готова, так как предсказать поведение иностранных «партнеров» было несложно.

Федеральное агентство новостей /

«Точно так же надо понимать, что санкции со стороны Европы и США — это не глобальные санкции, как иногда их пытаются представить. Мир далеко не сводится к европейской арене геополитических событий. Есть стремительно развивающаяся Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул Новиков.

Представитель Госдумы уверен, что даже угрозу отключить Россию от системы SWIFT Запад вряд ли сможет реализовать, ведь это нанесет серьезный урон в первую очередь самим европейским странам. При этом большинство возможных ограничений в отношении РФ США и Евросоюз уже давно ввели, так что каких-то серьезных «козырей», которые не ударили бы по ним в ответ, у стран Запада практически не осталось.

«Мы хорошо знаем, что даже ту угрозу, которая звучала много лет об исключении России из системы SWIFT, пока на Западе не готовы реализовать, поскольку она не будет столь болезненна для России, как это может показаться. У российской банковской системы есть, чем заменить SWIFT. С другой стороны, отключение РФ от системы финансовых платежей будет иметь негативные последствия для экономики Запада. Как только возникает вопрос о взаимном ущербе, в европейских столицах и в Вашингтоне начинают задумываться, а стоит ли вводить такого рода санкционные меры», — объяснил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее назвал главную цель проведения спецоперации в Донбассе. По мнению специалиста, Россия была вынуждена начать контроперацию, чтобы защитить от геноцида жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.