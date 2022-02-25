ГП примет меры по пресечению распространения «фейков» о спецоперации РФ на Украине

Москва, 25 февраля. Генеральная прокуратура России принимает меры, чтобы не допустить распространение ложной информации в СМИ о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР, рассказали в надзорном ведомстве.

«В случае размещения в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура напомнила, что за публикацию недостоверной информации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа.