Официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко в авторской колонке для ФАН рассказывает о тех, кто на протяжении восьми лет совершал преступления в отношении жителей Донбасса.

Почти восемь лет граждане Донбасса жили под непрекращающимися обстрелами, и все эти годы судьба мирных жителей этих территорий безразлична украинским властям и мировому сообществу. Тысячи погибших, среди которых женщины, дети и старики, стали жертвами украинского режима, игнорирующего международные соглашения и элементарные нормы цивилизованного общества. А вина этих людей лишь в том, что они, усомнившись в легитимности установившегося режима, хотели экономической самостоятельности и возможности разговаривать на русском языке.

Основываясь на нормах международного и национального права, начиная с 2014 года Следственным комитетом Российской Федерации осуществляется фиксация преступлений в отношении мирного населения Донбасса и сбор доказательств. Если в цифрах, то российским следствием возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе, уже установлены и к уголовной ответственности привлекаются 180 лиц, в числе которых представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических батальонов и объединений, такие как «Правый сектор»1 (запрещенная в РФ организация), «Добровольческий украинский корпус», «Азов» (запрещенная в РФ организация). Для следствия очевидно, что список причастных к преступлениям в Донбассе будет увеличиваться. Это сотни преступных фактов, среди которых применение запрещенных средств и методов ведения войны, убийства и покушения на убийства, в том числе в отношении российских журналистов, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти и вражды, похищения людей, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, преступления террористического характера.

личный архив Светланы Петренко /

К жителям ЛНР и ДНР на протяжении многих лет проявляется бесконечная агрессия. В нарушение соглашений Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины от 05.09.2014 и 12.02.2015, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней с целью убийства украинская сторона практически без остановки атакует населенные пункты двух республик, применяя тактические ракетные комплексы «Точка-У», системы залпового огня «Град» и «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты, другие виды тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелковое огнестрельное оружие. При этом прицельный огонь ведется по объектам гражданской инфраструктуры — по школам, больницам, домам культуры, по объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, по общественному транспорту и жилым домам. В результате преступных действий украинского режима в Донбассе ранения получили не менее 5,5 тыс. мирных жителей, погибли более 2,6 тыс. граждан. Все они не участвовали в военном конфликте. Если это не целенаправленное истребление, то что тогда?

Тех, на чьих руках кровь женщин, детей и стариков, следователи знают поименно — более полусотни лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и представители руководящего состава ВСУ.

Среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но и представители государственных структур Украины и высшего военного командования — как бывшие, так и действующие. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Стоит сказать, что в отношении некогда кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор — осужден к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Российским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Зафиксирован 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины. Установлены 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них — и бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Лозовой и Владимир Парасюк. Работа по идентификации других нападавших продолжается.

Не останется безнаказанным и наемничество. Ранее заочно к лишению свободы осуждены граждане России Широбоков и Железнов, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе в качестве наемников батальона «Азов», скрывающиеся в настоящее время от российского правосудия на территории Украины. Еще один гражданин РФ, вступивший в украинский националистический батальон «Азов», — Королев, сторонник националистических взглядов и участник боевых действий в Донбассе — также в скором времени получит свой срок.

Располагая данными о материалах расследования уголовных дел и многочисленных доказательствах, неубедительными представляются голословные утверждения неосведомленных лиц об агрессии России в отношении Украины. В ходе следствия получены неопровержимые подтверждения фактов совершения украинской стороной преступлений, посягающих на мирных граждан, конституционные права и свободы граждан РФ, а также неприкосновенность российских учреждений, пользующихся международной защитой. Однако представители властей Украины, заручившись поддержкой отдельных представителей Запада, откровенно и цинично закрывали и закрывают глаза на происходящее. Очевидно, что сегодняшняя действительность демонстрирует, что в системе современных международных ценностей в приоритете индивидуальные интересы отдельных государств, а не закрепленные международными актами гарантии. Однако гораздо более важной составляющей является человеческая жизнь и свобода, что странным образом не является очевидным для других членов мирового сообщества.

Именно поэтому Следственный комитет России и впредь не останется безучастным к беззаконию, сложившемуся на территории признанных Донецкой и Луганской народных республик. Совершение жестоких преступлений украинскими силовиками неизбежно получит адекватную правовую оценку в соответствии с действующим законодательством. Ведомство продолжит принципиально и бескомпромиссно реагировать на любые преступные проявления, а виновные лица будут привлечены по всей строгости закона. Любые попытки исказить события будут непримиримо пресекаться следствием в рамках работы по установлению истины.

1 Организация запрещена на территории РФ.