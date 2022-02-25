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Спецкор Сладков в Донбассе

Российское посольство передало МИД Франции свидетельства преступлений киевского режима

Общество
Российское посольство передало МИД Франции свидетельства преступлений киевского режима
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 25 февраля. Российское посольство в Париже предоставило Министерству иностранных дел Франции доказательства преступлений киевского режима в Донецкой и Луганской народных республиках.

Свидетельства преступлений Киева в Донбассе включают в себя фотоматериалы, на которых видны военные преступления против населения ДНР и ЛНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, данные материалы также направили в крупные средства массовой информации и правозащитные организации. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад годами выгораживал украинский режим и закрывал глаза на военные преступления Киева.

Лавров ранее обвинил Запад в политике двойных стандартов. Он отметил, что когда США и Евросоюз осуществляли военное вторжение в другие страны, то прикрывались «борьбой за демократию».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. Глава государства указал на то, что Киев не оставил Москве иного выбора.

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