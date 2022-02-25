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Психолог Метальникова предложила техники для борьбы со стрессом из-за войны на Украине

Общество
Психолог Метальникова предложила техники для борьбы со стрессом из-за войны на Украине
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Военная спецоперация на Украине пугает многих людей. В связи с этим психолог Александра Метальникова предложила целый ряд методик для борьбы со стрессом и тревожными мыслями.

Тема обострения ситуации на Украине уже несколько дней остается основной в информационной повестке. Различные эксперты делают прогнозы, чем закончится конфликт, как он повлияет на Россию и весь мир. Обычные же люди в это время сходят с ума из-за страха и тревоги. Метальникова пояснила, что страхи являются «любимой жвачкой» головного мозга, передает Общественная Служба Новостей.

Постоянная подобная умственная активность на самом деле наносит травму организму. Из-за хронического стресса начинают страдать и тело, и душа. Эта болезнь стала бичом современного общества. Психолог посоветовала «не жевать свои страхи, а начать с ними работать».

Психолог Метальникова предложила техники для борьбы со стрессом из-за войны на Украине
pixabay.com /

Александра Метальникова посоветовала выписать на лист бумаги все то, что пугает человека, и сжечь его. Еще одной действенной методикой является мысленное доведение всех своих страхов до абсурда. Люди, любящие рационализм в жизни, могут составить конкретный план действий.

«Самое сложное — сделать этот первый шаг по дороге в тысячу шагов. Закрыть сайты новостей. Осознать свой страх... И это единственный путь, который у нас есть, если мы действительно хотим жить в мире и быть счастливыми. К счастью, проверенных способов здесь немало. И да, медитация среди них», — отметила психолог.

Психолог Метальникова предложила техники для борьбы со стрессом из-за войны на Украине
pixabay.com / asundermeier

Помочь справиться со стрессом может метод мышечной релаксации Джекобсона, который основан на постепенном расслаблении всех частей тела. Действенным может оказаться и обычный массаж с использованием эфирных масел.

Минобрнауки и Минпросвещения России ранее создали горячую линию для оказания психологической помощи гражданам. Любой желающий может позвонить по номеру телефона 8-800-222-55-71 и пообщаться со специалистами.

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