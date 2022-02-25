«Делают людей «живым щитом»: Сенатор Цеков о текущих позициях ВСУ

Передислокация частей ВСУ в Киев может свидетельствовать о желании украинского руководства спровоцировать российские войска на агрессию по отношению к гражданскому населению. Таким мнением с редакцией ФАН поделился сенатор Сергей Цеков.

Сегодня Российские войска подошли к Киеву и, по сообщениям Минобороны, блокировали город с Западной стороны. Украинские части зашли в столицу и расположились в центральных районах города. Отмечается, что подобная позиция ВСУ, может привести к значительным жертвам среди мирного населения. В российском оборонном ведомстве заявили, что по жилым кварталам стрелять не станут.

«Они делают очень возмутительные вещи, размещая различную технику, особенно технику, которая ведёт артиллерийский огонь, орудия ПВО, машины залпового огня в жилых кварталах городов. Та есть они фактически делают людей «живым щитом». Услышав о том, что Россия гражданские объекты не трогает, они этим пользуются. Я уверен, что наши ВС всё равно найдут вариант эту технику уничтожить, не нанеся вред гражданскому населению», — рассказал парламентарий.

Отметим, что ситуация может разрешиться и без кровопролития поскольку на украинское руководство оказывается давление как как извне, так и со стороны украинского политического истэблишмента. Так, сегодня, 25 февраля, представители партии ОПЗЖ призвали Зеленского перейти к переговорам.