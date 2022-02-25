Китайские компании временно приостановили закупку российской нефти

Пекин, 25 февраля. Импортеры нефти в Китае временно отказались от новых закупок у России в связи с перебоями в логистике, сообщает Bloomberg.

Постоянные покупатели ждут, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не нормализуется. Компании хотят исключить ситуации, когда у них не останется выбора, кроме как платить завышенную стоимость за доставку.

В начале февраля КНР активно приобретала российскую нефть марок ESPO, Sokol и Urals. Экспорт ESPO достиг рекордного уровня — 818 тысяч баррелей в день. В марте страна получит не менее 86 тысяч баррелей марки Urals.

По итогам прошлого года Китай импортировал 72,7% нефти — около 513 млн тонн. Эксперты нефтегазовой области полагают, что в 2022-м потребление черного золота достигнет 736–761 млн тонн.

Между тем накануне сорта Brent и WTI подорожали сразу на 8%, преодолев психологический уровень в 100 долларов за баррель. США наверняка попытаются сбить цены с помощью возврата на рынок иранской нефти, пишет INFOX.