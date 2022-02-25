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«Хватит жить иллюзиями»: Андреасян осудил артистов, выступивших в поддержку режима Киева

Общество
«Хватит жить иллюзиями»: Андреасян осудил артистов, выступивших в поддержку режима Киева
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 февраля. Режиссера сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна вывели из себя «извиняющиеся» посты российских артистов, которые поддержали киевский режим после начала спецоперации России.

Постановщик напомнил звездам о кровавых преступлениях Киева — трагедии в одесском Доме профсоюзов и многолетних убийствах мирных жителей ЛДНР.

«У них было восемь лет, чтобы договориться, но эти восемь лет потрачены на то, чтобы унижать людей, считать их за быдло, относиться к ним как к третьему сорту! Ну конечно, откуда вам это знать, вы же интересуетесь только слухами с Патриарших, а о войне вы узнали только утром! Хватит жить иллюзиями!» — написал Андреасян в Instagram.

«Хватит жить иллюзиями»: Андреасян осудил артистов, выступивших в поддержку режима Киева
Prt Scr instagram.com / @ sarik_andreasyan

По мнению режиссера, Россия — не ближневосточное государство, ее не нужно окружать ракетами. Это блок НАТО разместил свои корабли в Черном море и продолжает продвигаться на восток, отметил он.

«Стыдно должно быть за такое неуважение к собственной стране! Это нам, разумным, стыдно читать таких, как вы! Чтобы писать, нужно изучить и быть обоснованным и подкованным», — подчеркнул постановщик.

Андреасян заявил, что до последнего будет оставаться гражданином своей страны. А те, кто не разделяет его точку зрения, могут отписаться от него в соцсетях.

Ранее стендапер Стас Старовойтов публично выступил с поддержкой России. Он попросил артистов не пресмыкаться перед Киевом в попытке сохранить возможность приезжать на Украину с концертами.

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донбасс режиссер андреасян
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