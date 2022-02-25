Глава МИД Германии Бербок: ЕС внесет в санкционные списки Лаврова и Путина

Берлин, 25 февраля. Евросоюз наложит ограничительные меры на президента России Владимира Путина и главу МИД государства Сергея Лаврова. Об этом сообщила руководитель внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бэрбок.

Дипломат подтвердила: главу государства и российского министра действительно внесут в санкционные списки.

Ранее немецкий телеканал n-tv сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Путина и Лаврова. Окончательное решение будет объявлено в пятницу, 25 февраля. При этом уточнялось, что ограничения позволят заморозить активы российских политиков.