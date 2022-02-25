Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 17:59
17:59
Общество
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в столичные регионы России
17:58
Политика
Путин обратился к военнослужащим Украины с призывом брать власть в свои руки
17:57
Спорт
«Росгонки» выступили с заявлением после отмены Гран-при России «Формулы-1» в Сочи
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
17:51
Армия
Путин: бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение в центре городов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Глава МИД Германии Бербок: ЕС внесет в санкционные списки Лаврова и Путина

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:17
Политика
Глава МИД Германии Бербок: ЕС внесет в санкционные списки Лаврова и Путина
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 февраля. Евросоюз наложит ограничительные меры на президента России Владимира Путина и главу МИД государства Сергея Лаврова. Об этом сообщила руководитель внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бэрбок.

Дипломат подтвердила: главу государства и российского министра действительно внесут в санкционные списки.

Ранее немецкий телеканал n-tv сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Путина и Лаврова. Окончательное решение будет объявлено в пятницу, 25 февраля. При этом уточнялось, что ограничения позволят заморозить активы российских политиков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Германии Бербок: ЕС внесет в санкционные списки Лаврова и Путина
санкции путин лавров бэрбок
Комментировать