ЦСКА, УНИКсу и «Зениту» запретили проводить матчи Евролиги в России

Москва, 25 февраля. Российским клубам, участвующим в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги, запретили играть в РФ.

Евролига выступила с заявлением на официальном сайте, в котором представители организации сообщили, что московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогу проводить ближайшие матчи турнира в России. Игры должны состояться на нейтральной территории.

При этом гостевые матчи российских клубов пройдут согласно графику. Накануне Евролига отменила игры 27-го тура регулярного чемпионата с участием ЦСКА, Уникса и «Зенита».

Ранее мужская сборная Нидерландов по баскетболу отказалась играть с Россией в квалификации ЧМ-2023. Матч должен был состояться в Алмере 27 февраля.